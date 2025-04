Oekraïne hamert op eis volledige wapenstilstand

KYIV/LONDEN (ANP/AFP/RTR) - Voor echte vredesbesprekingen met Rusland is een volledig staakt-het-vuren nodig, onderstreept Oekraïne. Het land zal niet instemmen met een akkoord waardoor Rusland op adem kan komen en de strijd vervolgens kan opvoeren.

President Volodymyr Zelensky herhaalde woensdag, terwijl topdiplomaten in Londen overleggen over Amerikaanse plannen om een einde te maken aan de oorlog, dat hij openstaat voor welk vredesoverleg dan ook. Ook rechtstreeks met Rusland - als dat land bereid is de strijd over de hele linie onmiddellijk te staken.

"Als Rusland voor een beperkte pauze gaat, zal Oekraïne met gelijke munt antwoorden", zegt vicepremier Joelia Svyrydenko op X. Het voorlopig accepteren van de huidige Russische veroveringen van delen van Oekraïne "vermomd als vrede" is volgens haar voor de Oekraïense bevolking onverteerbaar.

Erkenning inlijving

Oekraïne zou volgens de VS onder meer de Russische inlijving van de Krim moeten erkennen, zeggen betrokken diplomaten. Over zulke concessies valt pas te praten zodra er een staakt-het-vuren is, heeft het land volgens een bron laten weten. Dat was volgens deze ingewijde reden voor de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio om niet aan te schuiven in Londen. Toen de kans van slagen groter leek was dat wel de bedoeling.

Terwijl Zelensky en andere Oekraïense kopstukken woensdag hamerden op een bestand, stelde de Amerikaanse vicepresident JD Vance dat de strijdende partijen nu eenmaal grondgebied moeten opgeven. De Europese bondgenoten van Oekraïne vinden dat de "territoriale integriteit" van het land in een vredesakkoord moet worden vastgelegd, herhaalde Frankrijk woensdag. "We zullen de bezetting van de Krim nooit erkennen", twitterde Svyrydenko.