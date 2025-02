Oekraïne krijgt in maart meer geld van EU volgens Von der Leyen

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne krijgt in maart meer geld van de Europese Unie. Het land krijgt dan volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen 3,5 miljard euro. Von der Leyen zei dit op bezoek in Kyiv. Ze is daar naar aanleiding van de jaardag van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022. Verscheidene Europese leiders en de Canadese premier Justin Trudeau zijn naar de Oekraïense hoofdstad gegaan.

Von der Leyen noemt in een brief aan de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky de Russische aanval "een door de imperialistische obsessie" van de Russische president Vladimir Poetin ingegeven "aanval op een vreedzaam land". Het is volgens haar voor Europa een eerste prioriteit Oekraïne te blijven steunen.

Maandag zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in Brussel bijeen om onder meer te overleggen over een plan voor veel meer geld voor de Oekraïense defensie. De EU heeft maandag weer een pakket sancties tegen Rusland aangekondigd. Het is het zestiende pakket. Volgens de EU raken de sancties "vitale sectoren van de Russische economie".