ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne meldt grote aanval voor hervatting diplomatiek overleg

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 9:25
anp170226057 1
KYIV (ANP/AFP/RTR) - Oekraïne meldt dat Rusland in aanloop naar hervatting van het diplomatieke overleg over de oorlog weer een grote aanval heeft uitgevoerd. Daarbij zouden tientallen raketten en honderden drones zijn afgevuurd. Minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha reageerde verontwaardigd en verweet Rusland op X het vredesproces niet serieus te nemen.
De Oekraïense luchtmacht meldt dat in totaal 396 drones en 29 raketten zijn waargenomen. Het grootste deel van die projectielen zou zijn neergehaald. "Belangrijkste doelen - energie- en civiele infrastructuur", schreef minister Sybiha op X. Rusland maakte zelf melding van Oekraïense aanvallen. Er zouden meer dan 150 Oekraïense drones zijn uitgeschakeld en bij een raffinaderij in de regio Krasnodar zou brand zijn uitgebroken.
De aanvallen vonden plaats in aanloop naar overleg in het Zwitserse Genève, later dinsdag. De afgelopen weken was er ook al onderhandeld in Abu Dhabi. De VS bemiddelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

voorbeeld letters whatsapp

De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert

ANP-537382734

Steeds meer jonge mensen krijgen darmkanker: dit kun je doen om het te voorkomen

ANP-545726013

Dit zijn de twee sterkste voorspellers van complotdenken: 'Heeft niks met opleiding, leeftijd of intelligentie te maken'

ANP-550790778

Burgemeester Bruls (Knotsenburg) zoals je hem nog nooit zag

a8b25009-bf9d-40bf-af52-d09ba18bbfe9_1378x1554

Vrouw diende klacht in bij FBI dat ze als kind is aangerand door Trump

ANP-403770799

Kun je beter te voet of met de auto naar de carwash? ChatGPT komt met een verrassend antwoord

Loading