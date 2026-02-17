Oekraïne meldt grote aanval voor hervatting diplomatiek overleg

KYIV (ANP/AFP/RTR) - Oekraïne meldt dat Rusland in aanloop naar hervatting van het diplomatieke overleg over de oorlog weer een grote aanval heeft uitgevoerd. Daarbij zouden tientallen raketten en honderden drones zijn afgevuurd. Minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha reageerde verontwaardigd en verweet Rusland op X het vredesproces niet serieus te nemen.

De Oekraïense luchtmacht meldt dat in totaal 396 drones en 29 raketten zijn waargenomen. Het grootste deel van die projectielen zou zijn neergehaald. "Belangrijkste doelen - energie- en civiele infrastructuur", schreef minister Sybiha op X. Rusland maakte zelf melding van Oekraïense aanvallen. Er zouden meer dan 150 Oekraïense drones zijn uitgeschakeld en bij een raffinaderij in de regio Krasnodar zou brand zijn uitgebroken.

De aanvallen vonden plaats in aanloop naar overleg in het Zwitserse Genève, later dinsdag. De afgelopen weken was er ook al onderhandeld in Abu Dhabi. De VS bemiddelen.