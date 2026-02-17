Omstreden megaproject op Indiaas eiland mag toch doorgaan

KOLKATA (ANP/AFP) - Een omstreden Indiaas megaproject op een eiland in de Andamanse Zee mag toch doorgaan. Het milieuhof van India heeft toestemming gegeven voor het strategisch belangrijke infrastructuurproject op het eiland Great Nicobar, ondanks wijdverspreide zorgen over ecologische schade. Het National Green Tribunal verwierp een reeks bezwaren tegen het megaproject met de mededeling dat er "voldoende waarborgen" in acht waren genomen.

De regering van premier Narendra Modi wil miljarden dollars investeren om het eiland aan te sluiten op wereldwijde handelsroutes. Op het eiland zouden onder meer een overslaghaven, een luchthaven, een energiecentrale en een woongebied moeten komen.

De eilandengroepen Andamanen en Nicobaren worden binnen India al lange tijd gezien als cruciaal om de groeiende invloed van China in de regio tegen te gaan. Maar activisten zeggen dat de plannen voor grote ecologische schade kunnen zorgen, tot het kappen van honderdduizenden bomen kunnen leiden en de belangen van lokale stammen kunnen schaden.