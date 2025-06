Oekraïne neemt 1200 lichamen terug uit oorlog tegen Rusland

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne heeft 1200 lichamen van in de oorlog omgekomen mensen teruggenomen van Rusland. Het vormt onderdeel van afspraken die Oekraïne en Rusland in gesprekken in Istanbul begin deze maand hebben gemaakt.

Volgens de betrokken Oekraïense en Russische autoriteiten gaat het vooral om gesneuvelde militairen.

Het Russische persbureau RIA-Novosti meldt zaterdag dat ook een uitwisseling van gevangenen op het programma staat. Het is niet duidelijk waar die is en om hoeveel mensen het gaat. Het persbureau meldt dat Oekraïne nog geen lichamen heeft overgedragen.