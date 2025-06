Ouwehand wil investeren in defensie, NAVO-norm niet de oplossing

DEN HAAG (ANP) - Partijleider van de Partij voor de Dieren Esther Ouwehand wil dat er meer wordt geïnvesteerd in defensie, maar daarbij is het halen van de NAVO-norm geen oplossing, zegt ze in een toespraak op het partijcongres. Daarnaast mag de uitbreiding van defensie niet ten koste gaan van de natuur, maar moet daarvoor grond van veehouders worden gebruikt.

"De NAVO-norm is een Trump-norm, gedicteerd door een autocraat", aldus Ouwehand. De fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de PvdD ziet liever dat Nederland meer afstand neemt van de Verenigde Staten. "Kom met goed onderbouwde plannen. Alleen dan kan de Partij voor de Dieren hogere uitgaven voor defensie steunen."

Bij investeringen in de Nederlandse krijgsmacht moeten volgens Ouwehand ook investeringen in een beter milieu en gezondere natuur worden gedaan. "Als je daarop bezuinigt, heb je geen idee wat veiligheid is en wat onze toekomst bedreigt."