OM draagt lichaam overleden loodgieter over aan nabestaanden

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft het lichaam van de maandag overleden Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen overgedragen aan zijn familie. Het OM gelastte een sectie op het lichaam om uit te sluiten dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het OM wil om privacyredenen niet zeggen wat de uitkomst van de sectie is.

Het OM zei woensdag niet te vermoeden dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. "Maar gezien de voorgeschiedenis met een aantal geweldsincidenten rond hem doen we dit uit voorzorg om dat voor honderd procent uit te sluiten", aldus een zegsman. Volgens Richard Korver, de advocaat van de loodgieter, is zijn cliënt door "een medische oorzaak" overleden.

Korver en het lokale Vlaardingse medium Twee melden dat de uitvaart van Van Uffelen in besloten kring wordt gehouden, wanneer is onbekend. Zaterdagavond om 23.00 uur is er een openbare minuut stilte ter nagedachtenis van Van Uffelen op de Westhavenplaats in Vlaardingen. De politie bevestigt berichtgeving hierover door Twee. "Fakkels zijn hier welkom. Knalvuurwerk is op wens van de familie niet gewenst", meldt het medium op basis van berichten van naasten van de familie.