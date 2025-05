Oekraïne stemt standpunten vredesoverleg af met VS en Europa

ISTANBUL (ANP) - Oekraïne, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben in Istanbul vrijdagochtend hun eerste gesprekken afgerond. Andri Jermak, de stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, heeft op X foto's van de ontmoeting gedeeld. Het was een voorbereiding op onderhandelingen met Rusland.

"We hebben standpunten afgestemd in aanloop naar de ontmoeting tussen de Oekraïense en Russische delegaties in Istanbul", schrijft Jermak op X. Die ontmoeting staat voor het eind van de ochtend gepland. Dat zijn de eerste directe besprekingen sinds 2022.

"Oekraïne is klaar voor vrede en een duurzaam, onvoorwaardelijk staakt-het-vuren. We zijn ook bereid tot ontmoetingen en onderhandelingen op het hoogste niveau." Oekraïne benadrukt steeds dat het wil onderhandelen over vrede nadat de VS Kyiv het tegendeel hadden verweten. Zelensky zei zelfs met Vladimir Poetin te willen praten in Istanbul, maar de Russische president kwam niet.

Marco Rubio

Bij de eerste ontmoeting waren naast Jermak ook de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha en minister van Defensie Roestem Oemjerov aanwezig. Zij spraken met veiligheidsadviseurs van het VK, Frankrijk, Duitsland en de VS. Namens Amerika ging het om Keith Kellogg.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio is ook in Istanbul. Ook hij voerde een voorbereidend overleg met Sybiha. Daarbij was ook de Turkse buitenlandminister Hakan Fidan aanwezig. Dat overleg heeft een uur geduurd, meldde een Amerikaanse functionaris.