DEN HAAG (ANP) - Oud-D66-leider, voormalig schrijver en natuurwetenschapper Jan Terlouw is op 93-jarige leeftijd overleden. Omringd door zijn familie is hij rustig ingeslapen in zijn huis in Twello, laat zijn dochter Sanne Terlouw vrijdag aan het ANP laten weten. Hij is kort ziek geweest.