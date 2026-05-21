Oekraïne valt raffinaderij aan, honderden kilometers in Rusland

KYIV (ANP/RTR/DPA) - De Oekraïense krijgsmacht heeft weer een olieraffinaderij aangevallen in Rusland, meldt de verantwoordelijke commandant Robert Brovdi op Telegram. President Volodymyr Zelensky deelde beelden op X waarop vuur en een grote rookpluim te zien zijn. Het gaat om de raffinaderij van Rosneft in Syzran, ruim achthonderd kilometer van de Oekraïense grens.

De gouverneur van de regio Samara, waar Syzran ligt, meldde eerder donderdag twee doden door een Oekraïense droneaanval. Hij zei er niet bij waar die aanval plaatsvond. Er zouden ook gewonden zijn.

Volgens Brovdi is de aanval op Syzran al de elfde aanval op een Russische olieraffinaderij deze maand. Zelensky bedankte de troepen van Brovdi op X.