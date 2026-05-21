Bedrijvigheid in eurozone krimpt door oorlog in Midden-Oosten

LONDEN (ANP/RTR) - De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector, de belangrijkste motor van de economie van het eurogebied, hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, daalde deze maand naar 47,5, van 48,8 in april. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De economische activiteit ligt daarmee op het laagste niveau sinds oktober 2023. Economen hadden verwacht dat de economische activiteit in mei onveranderd zou blijven.

"De voorlopige cijfers van mei laten zien dat de economie van de eurozone steeds zwaarder te lijden heeft onder de oorlog in het Midden-Oosten", zei Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. De gegevens wijzen er volgens hem op dat de economie van de eurozone in het tweede kwartaal met 0,2 procent zal krimpen.