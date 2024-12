OM eist cel voor belagen pro-Palestinademonstranten Museumplein

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van zes maanden geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen een 22-jarige man uit Almere, die op 11 mei betrokken zou zijn geweest bij geweld tegen pro-Palestinademonstranten op het Museumplein in Amsterdam. De man hoorde bij een groep van circa tien mannen die zich na een oproep op Telegram naar het plein was gegaan om demonstranten te belagen.

Door de actie van de verdachte, Ruben B., en zijn handlanger is volgens het OM een volkomen vreedzame demonstratie "uitgemond in een bedreigende en beangstigende situatie".

B. en zijn vrienden hadden zich volgens zijn verklaring verzameld op het Marie Heinekenplein, niet ver van het Museumplein. Zij waren volgens afspraak in het zwart gekleed en hadden zich voorzien van gezichtsbedekking en zwaar vuurwerk. Na aankomst op het Museumplein viel de groep willekeurige demonstranten aan en gooide onder meer zwaar vuurwerk. De politie greep snel in. B. werd tegen de grond gewerkt door een aanhoudingseenheid, nog voordat hij zelf met vuurwerk had kunnen gooien.

Ter zitting betuigde de man veel spijt. Enkele dagen na zijn arrestatie werd hij op vrije voeten gesteld door de rechter-commissaris. Sinds oktober zit hij opnieuw vast, op verdenking van beschieting van een pand met een automatisch vuurwapen.