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OM eist een jaar voorwaardelijk voor gijzeling gevangenis Vught

Samenleving
door anp
maandag, 20 juli 2026 om 14:44
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DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen de 30-jarige Corné H. voor het gijzelen van een aantal medewerkers in de gevangenis in Vught. H. verbleef daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor een gijzeling van vier mensen in een café in Ede in maart 2024.
De gijzeling in de penitentiaire inrichting (PI) in Vught voltrok zich op 5 december vorig jaar. H. zegt dat het een impulsieve actie is geweest. Hij verblijft sinds een maand in een tbs-kliniek, in het kader van de maatregel die hij kreeg opgelegd in de zaak-Ede. Die moet wat het OM betreft worden voortgezet. Justitie zag daarom af van het opnieuw eisen van tbs. Een onvoorwaardelijke celstraf zou de inmiddels ingezette tbs-behandeling van H. doorkruisen, aldus de officier van justitie.
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