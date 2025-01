OM eist werkstraffen na ernstig ongeval door verkeersruzie op A6

LELYSTAD (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Lelystad werkstraffen geëist tegen twee inwoners van Almere. Die raakten op 5 mei 2021 op de A6 ter hoogte van Naarden verwikkeld in een verkeersruzie. Het conflict eindigde in een ernstig verkeersongeluk, nadat een van de verdachten zijn auto midden op de weg tot stilstand had gebracht. De andere verdachte moest vol in de remmen; een bestuurder achter haar kon haar niet meer ontwijken en klapte vol op haar auto, met twee ernstig gewonden als gevolg.

De ruzie tussen Eelke T. (48) en Selima Z. (39) zou al op de Havendreef in Almere zijn ontstaan. Op de A6 kwamen beide chauffeurs elkaar weer tegen. Beiden hebben hun eigen lezing over wat er zich op de snelweg heeft afgespeeld en volgens het OM "niet het achterste van hun tong laten zien". Duidelijk is dat beide bestuurders elkaar in de weg hebben gezeten en dat er gevaarlijke manoeuvres zijn uitgehaald.

T. heeft zijn auto uiteindelijk stilgezet, terwijl hij luttele seconden daarvoor 91 kilometer per uur reed. Hij zat met zijn vijf gezinsleden in zijn auto. Volgens het OM heeft de man zich schuldig gemaakt aan roekeloos rijgedrag. Tegen hem eiste de officier van justitie 240 uur werkstraf. Hij en zijn gezin bleven ongedeerd.

Z. hoorde 80 uur werkstraf eisen, voor het in ernstige mate schenden van de verkeersregels. Zij raakte zwaargewond en moest uit het wrak van haar auto worden geknipt.