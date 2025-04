OM in beroep tegen uitspraak in Leuvense verkrachtingszaak

LEUVEN (ANP/BELGA) - In het Belgische Leuven heeft het Openbaar Ministerie beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter in de verkrachtingszaak tegen een geneeskundestudent. Het OM is het er niet mee eens dat de rechtbank dinsdag geen straf oplegde, ondanks dat deze oordeelde dat de student schuldig was aan verkrachting van een andere student.

"Hij is nog jong en heeft een blanco strafblad", zei de rechter. "Door hem schuldig te bevinden, maar geen straf te geven, krijgt hij schuldbesef en worden nieuwe feiten voorkomen, zonder de man maatschappelijk te ontwrichten."

De uitspraak leidde tot veel maatschappelijke verontwaardiging. De populaire youtuber Acid, echte naam Nathan Vandergunst, maakte woensdag in een video de naam van de geneeskundestudent bekend. Het OM zei donderdag dat het openbaar maken van persoonlijke informatie via sociale media strafrechtelijke gevolgen kan hebben.