Junta Myanmar voert aanvallen uit in aardbevingsgebied

BANGKOK (ANP/DPA) - Regeringstroepen en rebellen in Myanmar vechten volgens lokale bronnen in een gebied dat afgelopen week door een zware aardbeving is getroffen. Dit volgt op een aankondiging van een staakt-het-vuren door de militaire junta van het land.

Door de aardbeving met een kracht van 7.7 zijn voor zover bekend meer dan 3000 doden gevallen. De militaire junta meldde dat er tot 22 april een wapenstilstand zou zijn.

Maar in de nacht van woensdag op donderdag zijn militairen op verscheidene plaatsen in de streek van Sagaing in de aanval gegaan, volgens ooggetuigen. Het is een gebied dat zwaar werd getroffen door de aardbeving, net als de nabijgelegen stad Mandalay en de hoofdstad Naypyidaw.