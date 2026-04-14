OM: maanden onderhandeld over teruggave geroofde kunstschatten

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 9:52
anp140426075 1
ASSEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft sinds oktober vorig jaar onderhandeld met de verdachten en hun advocaten over procesafspraken, die moesten leiden tot de teruggave van de uit het Drents Museum gestolen Dacische kunstschatten. Dat zei de officier van justitie dinsdag in een inleiding op de zaak, aan het begin van het proces.
De onderhandelingen zijn tot stand gekomen nadat het OM de advocaten daartoe had uitgenodigd. Met verdachten Jan B. (21) en Douglas Chesley W. (37) is het tot afspraken gekomen. Zij konden over de beroemde gouden helm van Cotofenesti en twee van de drie geroofde gouden armbanden beschikken. Deze zijn op 1 april aan het OM overgedragen. De zoektocht naar de derde armband is nog gaande.
De verdachten hebben strafkorting bedongen, maar het OM wilde nog niet zeggen wat het tegen B. en W. zal eisen. Donderdag zet justitie uiteen hoe zij tegen de zaak aankijkt, uitmondend in de strafeisen.
ANP-527219815

179987239_m

IMG_3602

collage

IMG_3604

ANP-555679473

