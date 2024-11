Omtzigt: ook bij arrestatiebevel Netanyahu wordt de wet nageleefd

NIEUWEGEIN (ANP) - De wet moet ook worden nageleefd bij de uitvoering van de arrestatiebevelen van het Internationaal Strafhof tegen onder anderen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, vindt NSC-leider Pieter Omtzigt. Bij het ledencongres van zijn partij zei hij dat de tussen de coalitiepartijen afgesproken rechtstaatverklaring ook op dit punt moet worden nageleefd.

De deze week naar politiek Den Haag teruggekeerde partijleider zei dat er "meer dan genoeg grenzen" zijn en de rechtstaatverklaring daarbij "ons houvast" is. "Dat heeft u bijvoorbeeld deze week goed gezien", aldus Omtzigt. Hij verwees daarbij naar de verklaring van NSC-minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) dat Nederland Netanyahu en zijn gewezen defensieminister zou aanhouden als zij het land in zouden komen.

De houding ten opzichte van Israël is een gevoelig punt in de coalitie, omdat PVV-leider Geert Wilders regelmatig opkomt voor de politiek van Netanyahu. "De wereld is gek geworden", reageerde de radicaal-rechtse politicus vrijdag op het arrestatiebevel.