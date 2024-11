Oekraïne is 40 procent van veroverd gebied in Koersk kwijt

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne is 40 procent van het gebied dat het had veroverd in de Russische grensregio Koersk alweer kwijt, volgens een Oekraïense militaire bron. Doordat Rusland het aantal tegenaanvallen opvoert, is het lastiger geworden voor Oekraïne om land vast te houden.

Door een verrassingsaanval op Koersk in augustus wisten Oekraïense militairen in dat gebied snel een groot gebied te veroveren. "We controleerden op het hoogtepunt 1376 vierkante kilometer, nu is dat gebied natuurlijk kleiner", aldus de bron. "Nu controleren we ongeveer 800 vierkante kilometer. We zullen dit gebied vasthouden zolang dat militair verantwoord is." Over de Russische inzet van Noord-Koreaanse militairen in het gebied zei de bron dat het grootste deel van deze troepen nog bezig was met het afronden van hun training.

Met de inval in Koersk hoopte Kyiv Moskou te dwingen strijdkrachten terug te trekken uit Oost-Oekraïne, maar Rusland is daar nog steeds bezig met een gestage opmars. Rusland zou momenteel zo'n 575.000 troepen hebben in Oekraïne en van plan zijn om dit op te schroeven naar 690.000, aldus de bron. De cijfers die de bron gaf zijn niet onafhankelijk geverifieerd.