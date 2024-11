Hans Klok zegt BNR op laatste moment af: ‘Met Bridget Maasland? Nooit!’

Hans Klok heeft een studio-interview bij BNR Nieuwsradio last-minute afgezegd, toen hij hoorde dat Bridget Maasland ook aan tafel zou zitten. "Het is echt een mormel", liet de illusionist weten.

Klok en Maasland kunnen al jaren niet door één deur. In de zomer van 2023 ging de goochelaar nog zeldzaam fel tekeer tegen de presentatrice. Hij noemde haar onder andere een 'schaamteloos kutwijf'.

Waar komt die diepe afkeer vandaan? Het draait allemaal om de oud-assistente van Klok, Nathalie Hoop, die in 2020 overleed. Nathalie, de voormalige partner van Bridgets ex-man en daarmee bonusmoeder van Bridgets zoon Mees, stond centraal in een reeks gebeurtenissen die Hans Bridget maar moeilijk kan vergeven.

Geen respect

Hans ergerde zich hardop aan hoe Bridget Nathalie behandelde tijdens haar strijd tegen kanker. “Bridget heeft nooit enig medeleven met Nathalie getoond en dat vind ik niet kunnen. Nee, ze heeft nooit gevraagd hoe het met haar gaat”, zei hij destijds woedend.

Na Nathalies overlijden is er iets geknakt bij Klok. Op de dag dat Nathalie stierf, postte Bridget een aankondiging voor haar programma 'Hotter Than My Daughter' op Instagram. Ze kreeg daar ongelooflijk veel kritiek op, waarna Bridget alsnog een in memoriam plaatste op haar socials. Maar dat kwam voor Hans veel te laat.

Klok kan afgrijzen niet wegtoveren

Hans was verbijsterd: “Als zij op de dag dat de pleegmoeder van haar zoon overlijdt, dat je dan op die dag een trailertje van je nieuwe programma moet plaatsen, dan denk ik: Jezus, je kan toch ook wel even een week van social media wegblijven uit respect?” Daar kwam nog bij dat Bridget volgens Hans niet eens aanwezig was bij de uitvaart.

Bridget was vrijdagmiddag de sidekick van Wilfred Genee in het programma 'The Friday Move' op BNR. “Ik had eigenlijk gehoopt dat Hans Klok hier zou zitten. We hebben jou vanochtend nog gevraagd of je dat een probleem vond dat Hans er zat. Dat vond je absoluut geen probleem”, zegt Genee.

Bridget: “Dat heeft niemand aan mij gevraagd.”

Wilfred: “O, is dat zo? O, ik dacht dat dat door was gesproken.”

Geen probleem

Bridget: “Ik had het geen probleem gevonden hoor, maar het was niet aan mij gevraagd.”

Wilfred: “Oké, nou goed, Hans vond het een iets groter probleem, dus die haakte af.”

Bridget: “Oké.”

Wilfred: “Dat vond ik wel jammer, want ik had het idee dat jullie er wel weer uit waren met z’n tweeën, maar dat is dus nog niet helemaal het geval, begrijp ik?’

Uit de tent lokken

Bridget wil zich niet uit de tent laten lokken. “Ik heb überhaupt geen probleem met Hans.”

Wilfred: “Nee, dat begreep ik ook. Hij heeft wat nare dingen over jou gezegd en toen had jij hem geappt zo van: ‘Waarom? Praat het anders met me uit.’ Toen heeft hij ook naar jou toe aangegeven van: ‘Dat had ik niet moeten doen. Stom.’”

Bridget: “Ja.”

Draaiboek

Wilfred vond het al gek. “Toen dacht ik dat alles goed was en toen zag ik vanochtend het draaiboek voorbijkomen en toen dacht ik: hé, wat leuk, ze zitten samen aan tafel, maar toen belde ik even met Mireille van: ‘Weten ze allebei wel dat ze met elkaar aan tafel zitten?’ Dat bleek niet het geval te zijn.”

Bridget: “Oké.”

Wilfred: “Dus vandaar. Jammer toch of niet?”

Bridget cynisch: “Ja, ik vind het hartstikke jammer.”