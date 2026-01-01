Omwonenden door brand verwoeste Vondelkerk kunnen weer terug

AMSTERDAM (ANP) - Omwonenden van de Amsterdamse Vondelkerk, die door de grote brand hun huis uit moesten, kunnen weer terug. Volgens de veiligheidsregio is de omgeving opgeruimd en ontdaan van onder meer roet- en asdeeltjes. De opvanglocatie in de P.C. Hooftstraat, waar tientallen mensen de nieuwjaarsnacht moesten doorbrengen, is gesloten, zegt een woordvoerster van de gemeente.

De hevige brand brak tijdens de jaarwisseling uit en was pas donderdagochtend onder controle. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Omwonenden hebben verklaard dat er vuurwerk in het spel was.

De verwoesting van de Vondelkerk leidde tot geschrokken reacties, onder meer van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, van demissionair cultuurminister Gouke Moes (BBB) en van veel Amsterdammers. De bouw van de kerk startte in 1872. Sinds 2017 had het kerkgenootschap Liberty Church het pand in gebruik. De kerkgemeenschap is zeer bedroefd.