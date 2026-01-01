ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Omwonenden door brand verwoeste Vondelkerk kunnen weer terug

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 19:26
anp010126140 1
AMSTERDAM (ANP) - Omwonenden van de Amsterdamse Vondelkerk, die door de grote brand hun huis uit moesten, kunnen weer terug. Volgens de veiligheidsregio is de omgeving opgeruimd en ontdaan van onder meer roet- en asdeeltjes. De opvanglocatie in de P.C. Hooftstraat, waar tientallen mensen de nieuwjaarsnacht moesten doorbrengen, is gesloten, zegt een woordvoerster van de gemeente.
De hevige brand brak tijdens de jaarwisseling uit en was pas donderdagochtend onder controle. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Omwonenden hebben verklaard dat er vuurwerk in het spel was.
De verwoesting van de Vondelkerk leidde tot geschrokken reacties, onder meer van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, van demissionair cultuurminister Gouke Moes (BBB) en van veel Amsterdammers. De bouw van de kerk startte in 1872. Sinds 2017 had het kerkgenootschap Liberty Church het pand in gebruik. De kerkgemeenschap is zeer bedroefd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546106574

Feitenrelaas: Het was een grote gewelddadige troep, met doden en heel veel gewonden

anp010126086 1

BBB wilde ‘oernederlandse traditie’ behouden: BBB-minister Moes vindt brand Vondelkerk 'groot verlies'

219359143_m

Waar Europeanen het liefst vakantie vieren

5AYJ8gGm8Eifmb8G8DkLSJ

Steeds meer mensen in je omgeving leven in de spanning van kanker. Of lijkt dat maar zo?

142346044_m

De 8 vragen die je altijd aan je dokter in het ziekenhuis moet stellen

anp010126013 1

Kind overleden door ongeluk in Bergen op Zoom

Loading