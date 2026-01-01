ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke wegen komende dagen

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 18:40
anp010126139 1
DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dat de weersomstandigheden op veel plekken voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen de komende dagen. Ook al wordt er gestrooid.
Rijkswaterstaat geeft aan dat in de loop van de avond en nacht (natte) sneeuw wordt verwacht en dat het winterse weer de komende dagen aanhoudt. De organisatie verwacht weliswaar geen drukte op de weg, maar daardoor is de kans op gladheid wel groter. "Het zout op de weg wordt namelijk minder goed ingereden", laat ze weten. "Weggebruikers worden geadviseerd hun rijstijl aan te passen en voldoende afstand te houden."
De afgelopen dagen is het vaker glad geweest op de weg. Zo gebeurden er in de ochtend van oudejaarsdag en afgelopen zaterdag diverse ongevallen.
Het KNMI meldt dat in de nacht naar vrijdag in het midden en oosten van het land rekening moet worden gehouden met gladheid door winterse buien. Vanaf vrijdag is code geel in heel het land van kracht door sneeuw en gladheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546106574

Feitenrelaas: Het was een grote gewelddadige troep, met doden en heel veel gewonden

anp010126086 1

BBB wilde ‘oernederlandse traditie’ behouden: BBB-minister Moes vindt brand Vondelkerk 'groot verlies'

219359143_m

Waar Europeanen het liefst vakantie vieren

5AYJ8gGm8Eifmb8G8DkLSJ

Steeds meer mensen in je omgeving leven in de spanning van kanker. Of lijkt dat maar zo?

142346044_m

De 8 vragen die je altijd aan je dokter in het ziekenhuis moet stellen

anp010126013 1

Kind overleden door ongeluk in Bergen op Zoom

Loading