Omwonenden portiekflat Den Haag waar explosie was opgevangen

DEN HAAG (ANP) - De bewoners van het hele blok van de portiekflat aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve waar zaterdagochtend vroeg een explosie was, worden elders opgevangen, meldt de officier van dienst. Zij kan niet zeggen om hoeveel bewoners het gaat. Ook is nog niet bekend waar zij worden opgevangen. De veiligheidsregio is nog bezig de opvang te organiseren.

Een verslaggever van het ANP zag een bus met zo'n vijftien omwonenden wegrijden van de rampplek. Hij telt circa veertig woningen in het complex. Door de explosie is de portiekflat gedeeltelijk ingestort. Er wordt gezocht naar slachtoffers in het puin. Vier mensen zijn tot nu toe naar het ziekenhuis gebracht.