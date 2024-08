Onafhankelijke Kennedy overweegt zich bij Trump aan te sluiten

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse onafhankelijke presidentskandidaat Robert F. Kennedy overweegt om zijn campagne af te breken en zich bij de Republikein Donald Trump aan te sluiten. Dat heeft Kennedy's running mate Nicole Shanahan dinsdag gezegd in een interview bij Impact Theory.

Volgens de vicepresidentskandidaat riskeren zij als onafhankelijke kandidaten stemmen weg te kapen van Trump en zouden ze daarmee de Democraat Kamala Harris in de kaart spelen. "Of we stoppen er nu mee en voegen ons bij Donald Trump." Ze zei niet wanneer Kennedy daar een beslissing over zou nemen.

Kennedy schreef zelf op X bereid te zijn om met "leiders van elke politieke partij te praten om de doelen te dienen waar ik al veertig jaar voor strijd".

Geen kans

The Washington Post schreef vorige week dat Kennedy contact had gezocht met Harris om zich juist bij haar aan te sluiten, in ruil voor een functie binnen haar regering. De Democraat zou dat idee hebben afgeslagen. Volgens de krant had Kennedy al een maand eerder een gesprek met Trump, maar leverde ook dat niets op.

Kennedy maakt geen enkele kans om de presidentsverkiezingen te winnen, maar kan in sommige staten mogelijk wel genoeg stemmen winnen om de uitslag te beïnvloeden.