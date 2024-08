Warner Bros. investeert miljarden in nieuwe filmstudio's Vegas

LAS VEGAS (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse entertainmentconcern Warner Bros. Discovery (WBD) heeft toegezegd minstens 8,5 miljard dollar (7,7 miljard euro) te investeren in film- en tv-producties in een nieuw entertainmentcentrum in Las Vegas. Een voorwaarde is wel dat de staat Nevada een belangrijke subsidie voor het project goedkeurt.

Volgens de plannen zal het concern jaarlijks ongeveer 500 miljoen dollar investeren. De nieuwe filmstudio's komen op een groot terrein van de Universiteit van Nevada in Las Vegas.

Amerikaanse staten bieden regelmatig hoge subsidies aan om Hollywood-producties aan te trekken. De voorgestelde deal in Las Vegas komt op een moment dat Warner Bros. en andere bedrijven in Hollywood hun budgetten verlagen en moeizaam herstellen van stakingen door schrijvers en acteurs, die producties vorig jaar maandenlang stillegden. Eerder deze maand kondigde Warner Bros. een afschrijving van 9,1 miljard dollar aan op zijn kabelnetwerken, waaronder CNN en TNT.

"We zijn volledig toegewijd en enthousiast over de mogelijkheden van een langetermijnsamenwerking en aanwezigheid in Nevada. We zijn ervan overtuigd dat dit een win-winsituatie zal zijn voor de staat Nevada, de gemeenschap van Las Vegas en WBD, terwijl we uitkijken naar de volgende 100 jaar van uitzonderlijke verhalen", zei Simon Robinson, operationeel directeur van Warner Bros. Studios in een verklaring.