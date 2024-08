ANWB waarschuwt voor drukte op Europese wegen komend weekend

DEN HAAG (ANP) - De ANWB verwacht drukte op de Europese wegen komend weekend door met name terugkerend vakantieverkeer. Vooral voor zaterdag voorspelt de verkeersdienst veel files, maar ook zondag kan het nog druk zijn.

In Duitsland wordt het onder meer op de A1 en A7 bij Hamburg en op de A3 van Neurenberg naar Frankfurt druk met terugkerende vakantiegangers.

In Frankrijk verwacht de ANWB drukte op de Autoroute du Soleil (A7), de A10 tussen Bordeaux en Parijs en de A13 van Caen naar Parijs. Ook in Zwitserland, Oostenrijk en Italië moeten terugkerende vakantiegangers rekening houden met vertraging. Het hoogtepunt verwacht de verkeersdienst op zaterdag rond het middaguur.

Formule 1

Ook in Nederland wordt het komend weekend druk op sommige wegen, verwacht de ANWB. Rond Zandvoort zorgt de Grand Prix in de Formule 1 vanaf vrijdag voor drukte. Op verschillende andere plekken in het land leiden wegwerkzaamheden tot vertraging.

Komende maandag beginnen in de regio Midden de scholen weer. In de regio Zuid zijn de scholen deze week al begonnen. In het noorden van het land gaan kinderen vanaf 2 september weer naar school.