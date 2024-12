Ondanks wens eigen coalitie wil kabinet niet aan migratiequotum

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil zich niet vastleggen op een specifiek aantal migranten dat jaarlijks naar Nederland mag komen. Hoewel onder meer coalitiepartijen VVD en NSC aandringen op een richtgetal of bandbreedte, is zo'n quotum volgens minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) niet werkbaar. "Ik denk niet dat wij nu een richtgetal kiezen."

In debat met de Kamer over de bevolkingsgroei gaf Van Hijum wel aan dat er een logische impliciete bovengrens is. Het kabinet kondigde deze week aan de bevolking tot 2050 maximaal naar 19 tot 20 miljoen mensen te willen laten groeien. Als het migratiesaldo dan boven de 68.000 per jaar uitkomt, "dan ga je dat getal niet halen", concludeerde de NSC-bewindsman. Sinds 2015 ligt het migratiesaldo steevast boven dat getal, benadrukt hij. Daarom werkt het kabinet aan aanvullende maatregelen om minder migranten naar Nederland te laten komen.

De commissie-Van Zwol, die belangrijke aanbevelingen deed over de bevolkingsgroei, benadrukte ook dat het alleen om indicaties zal gaan, benadrukte Van Hijum. "Ik denk dat het nut ervan ook een beetje per migratiesoort zal verschillen." Alleen voor arbeidsmigratie, waar hij als minister verantwoordelijk voor is, kan zo'n richtgetal volgens Van Hijum op termijn helpen. Maar het zal alleen van pas komen wanneer de plannen van dit kabinet om arbeidsmigratie te beperken verder zijn uitgewerkt. "Dat heeft ook alleen zin als je het kan koppelen aan beleid waarmee je vervolgens op die getallen gaat sturen."

VVD'er Bente Becker noemde het een "gemiste kans" om niet per migratiesoort (zoals asiel-, kennis-, liefdes- of arbeidsmigratie) een bandbreedte vast te leggen. Ook SGP-Kamerlid André Flach zou meer concrete doelen willen zien van het kabinet dan alleen streefgetallen. "Als wij de verkiezingen ingaan streven we ook altijd naar 35 zetels", aldus de politicus van de kleine christelijke partij. "Het worden er meestal maar drie. Dus een streefgetal zegt mij niet zoveel."