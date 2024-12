Politie houdt verdachte aan na beschieting pand in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Om 13.20 uur is in de winkelstraat Piet Heinstraat in Den Haag een schietpartij geweest. De politie heeft "degene die dat heeft gedaan", aangehouden, aldus een woordvoerder. Het gaat om een 26-jarige man uit Den Haag. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens Omroep West en Regio15 was een uitzendbureau, gevestigd naast een lunchroom, doelwit van de schietpartij. De regionale media zeggen dat in de deur, een raam en een muur van het pand kogelgaten zitten. De politie laat weten snel met meer informatie te komen.

De Piet Heinstraat is een smalle en doorgaans drukbezochte straat met veel winkels en horecazaken. Er zouden getuigen zijn van de beschieting, aldus Regio15.