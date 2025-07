Onderhandelingen tussen Israël en Hamas gaan door

DOHA (ANP/AFP) - Israël en Hamas gaan in Qatar door met indirecte onderhandelingen over een bestand in de Gazastrook. Het overleg in Doha heeft nog niet tot een doorbraak geleid, aldus een Palestijnse functionaris.

"Indirecte onderhandelingen gaan vanmorgen verder in Doha, met een vierde bijeenkomst die wordt gehouden. De besprekingen zijn nog steeds gericht op de mechanismen voor uitvoering, in het bijzonder de clausules over terugtrekking en humanitaire hulp", zei een Palestijnse functionaris tegen persbureau AFP. Een andere Palestijnse functionaris voegde eraan toe: "Er is tot nu toe geen doorbraak bereikt en de onderhandelingen zijn nog aan de gang."

Israël en Hamas begonnen zondag aan een nieuwe onderhandelingsronde. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak maandag in Washington met president Donald Trump. Die sprak zijn vertrouwen uit dat er een akkoord mogelijk is en drong aan op een deal om een einde aan de oorlog te maken.