Ondernemers: begrip keuzes in handels- en ontwikkelingshulpbeleid

DEN HAAG (ANP) - VNO-NCW en MKB-Nederland hebben begrip voor de "duidelijke, maar zeker geen makkelijke keuzes" die het kabinet maakt in de plannen voor handel en ontwikkelingshulp. De ondernemersorganisaties reageren hiermee op de bezuinigingen die minister Reinette Klever (Ontwikkelingssamenwerking) donderdag heeft aangekondigd.

Klever wil het Nederlandse belang voorop stellen en zoveel mogelijk samenwerken met Nederlandse bedrijven. "We waarderen daarbij de extra inzet op hulp en handel en pakken graag de uitgestoken hand richting het bedrijfsleven op om samenwerking te intensiveren", aldus de ondernemersorganisaties. "Wel blijft het cruciaal om ook in de toekomst voldoende middelen te behouden voor het onderhouden van internationale relaties."

De minister wil vanaf 2027 structureel 2,4 miljard euro bezuinigen. Ze wil dat Nederlandse bedrijven ook profiteren van de ontwikkelingshulp. Zo wil Klever kijken of landen die hulp krijgen verplicht kunnen worden geld in Nederland te besteden. Ook wil Klever zich richten op onderwerpen waar Nederland goed in is, zoals watermanagement, voedselzekerheid en gezondheidszorg.

"De geopolitieke wereld om ons heen verandert snel en Nederland moet inspelen op deze nieuwe realiteit. Het is daarom positief dat Nederland zich als een betrouwbare partner positioneert", stellen de organisaties. "Dit is niet alleen cruciaal voor onze internationale reputatie, maar ook voor onze rol als handelspartner. De inzet op wederzijdse belangen en dialoog met betrokken landen sluit goed aan bij de eerder ingezette koers."