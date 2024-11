Onderzoek: Gaetz betaalde duizenden euro's aan vrouwen voor seks

WASHINGTON (ANP) - De beoogde Amerikaanse minister van Justitie Matt Gaetz heeft duizenden euro's betaald aan vrouwen voor seks. Dat meldt The New York Times op basis van documenten die de advocaat van sommige van de vrouwen aan de krant heeft overhandigd.

De documenten maken deel uit van een onderzoek van drie jaar waarbij transacties tussen Gaetz en vrienden van hem zouden zijn onderzocht, net als die tussen Gaetz en vrouwen die tussen 2017 en 2020 bij seksfeesten met veelvuldig drugsgebruik betrokken zouden zijn geweest. De vrouwen zouden daarover verklaringen hebben afgelegd aan onderzoekers van het Congres, die Gaetz onder de loep hebben genomen.

Een van de vrouwen zou indertijd nog maar 17 jaar oud zijn geweest.

Matt Gaetz is door de aankomende Republikeinse president Donald Trump voorgedragen als minister van Justitie. De Senaat moet die voordracht nog goedkeuren. In de commissie Ethiek van de Senaat besloten de Republikeinse leden de bevindingen over Gaetz' vermeende seksuele wangedrag vertrouwelijk te houden. Dit gebeurde na een urenlange discussie over het al dan niet openbaar maken van het onderzoek. Alleen als een van de Republikeinen met de Democraten had meegestemd over openbaarmaking, zou het onderzoek openbaar zijn gemaakt, zei het Democratische commissielid Susan Wild tegen persbureau Bloomberg.