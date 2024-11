Canada: minister treedt af om valse melding inheems zijn

OTTAWA (ANP) - De Canadese minister voor Werkgelegenheid Randy Boissonnault, die ervan werd beschuldigd valselijk gemeld te hebben dat hij inheemse wortels had, is woensdag afgetreden. Dit wordt beschouwd als een grote blamage voor de regering, die er slecht voorstaat in de peilingen en die verzoening zoekt met de inheemse volkeren in het land.

De afgetreden minister wordt ook verweten dat hij aandelen heeft in een bedrijf dat zegt dat het wordt gerund door een inheems persoon.

Boissonnault wil zich naar eigen zeggen nu richten op het ontkrachten van de beschuldigingen. Hij zegt dat hij nooit beweerd heeft inheems te zijn en dat hij nooit toestemming heeft gegeven aan zijn zakenpartners om te zeggen dat het bedrijf in inheemse handen is.