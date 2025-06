Onderzoek: jongeren vinden hun weg naar reguliere media niet

DEN HAAG (ANP) - Jongeren vinden steeds moeilijker hun weg naar het traditionele journalistieke nieuwsaanbod. Het mediarepertoire van de generatie die met sociale media is opgegroeid verbreedt zich niet als de jongeren ouder worden. Jongeren zoeken steeds minder zelf het nieuws op, maar gaan ervan uit dat het nieuws hen wel zal bereiken via sociale media en zoekmachines. Dat blijkt uit het Digital News Report (DNR) dat het Reuters Institute for the Study of Journalism jaarlijks in Nederland publiceert in samenwerking met het Commissariaat voor de Media (CvdM). De resultaten worden dinsdag gepresenteerd.

Het Commissariaat voor de Media noemt deze uitkomsten "zorgwekkend. Want hiermee neemt de macht van de poortwachtersfunctie van big tech toe." De waakhond beklemtoont dat "vertrouwen in nieuws een belangrijke voorwaarde is om geïnformeerd te kunnen zijn en als burger actief in de democratie te kunnen participeren".

Daarom adviseert het Commissariaat voor de Media een langetermijnplan op te stellen dat ervoor zorgt dat nieuwsmedia relevant blijven voor iedereen in de samenleving.