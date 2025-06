Ook reisbranche is gevoelig voor handelsoorlog, zegt ABN AMRO

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse reisbranche is ook gevoelig voor de handelsoorlog van Donald Trump. Daarop wijzen economen van ABN AMRO in een nieuw rapport. Hoewel de Amerikaanse importheffingen geen directe impact hebben op de sector, kunnen de bredere diplomatieke en economische gevolgen volgens de bank wel degelijk gevolgen hebben voor diensten zoals toerisme en zakenreizen.

Volgens het rapport is er met de Amerikaanse bezoeken aan Nederland meer dan 1 miljard euro gemoeid. Het gaat dan om toeristen en zakenreizigers die in Nederland of Europa op vakantie gaan en hun reis boeken via een Nederlandse reisorganisatie. Deze regelt hotel, vervoer, gidsen en excursies voor de Amerikaanse bezoekers.

Vooral in Amsterdam ligt het aantal Amerikaanse bezoekers doorgaans hoog. Volgens ABN AMRO komt hun aandeel daar neer op circa 11 procent. Van de ruim 1,5 miljoen Amerikaanse gasten in Nederland overnacht 65 procent in een hotel in de hoofdstad. Zij gaan daarbij relatief vaak naar vier- en vijfsterrenhotels. Ook bezoeken ze vaak musea, winkels en natuurlijk de horeca.

ABN AMRO wijst ook naar een consumentenenquête van MMGY Travel Intelligence in april van dit jaar. Vier van de vijf Amerikanen in die peiling zeiden hun reisgedrag te veranderen door de recente ontwikkelingen. Ze zouden daarom bijvoorbeeld kiezen voor binnenlandse in plaats van internationale bestemmingen, goedkopere vervoersmiddelen en kortere verblijven. Daarbij speelt waarschijnlijk ook de zwakkere dollar een rol. Die maakt vakanties voor Amerikaanse toeristen in Europa duurder.

ABN AMRO verwacht dat de gehele vrijetijdssector dit jaar nog wel 1,5 procent groei kan laten zien. Voor volgend jaar gaat de bank uit van een plus van 1 procent, ondanks dat de sector dan wel hinder zal ondervinden van de btw-verhoging op overnachtingen van 9 naar 21 procent. De groei van de sector wordt volgens de economen vooral gedreven door een stijging van de koopkracht en groei van het toerisme in bredere zin. In de horeca wordt door consumenten nog altijd veel gespendeerd.