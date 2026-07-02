Onderzoek: meer euthanasiemeldingen door verandering maatschappij

DEN HAAG (ANP) - Dat meer mensen ervoor kiezen om te overlijden door euthanasie komt voornamelijk doordat de samenleving is veranderd en doordat mensen anders over de dood zijn gaan denken. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Radboudumc, in samenwerking met het UMC Utrecht en Amsterdam UMC. Ook vergrijzing, de druk op de zorg en de aandacht voor dit onderwerp de afgelopen jaren spelen een rol in de groei.

Eind maart werd duidelijk dat de toezichthouders, de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE), vorig jaar meer dan 10.000 meldingen van euthanasie hadden binnengekregen. In 1999 lag dit jaarlijkse getal nog rond de 2000. Tegenwoordig komt zo'n 6 procent van alle sterfgevallen door euthanasie. Artsen zijn verplicht om elke euthanasie te melden bij de toetsingscommissies.

Hoofdonderzoeker en zorgethicus Els van Wijngaarden van het Radboudumc ziet dat "de euthanasiewet niet is veranderd, maar de toepassing daarvan wel." Kanker was nog maar in ongeveer de helft van alle gevallen de aanleiding tot euthanasie, eind jaren negentig was dit nog 90 procent. Andere aanleidingen, zoals dementie en psychische aandoeningen, namen juist toe. De onderzoekers stellen dat de stijging "op zichzelf niet als moreel zorgelijk wordt geduid".

Personeelstekorten

Ook is de kijk op het lijden rond het levenseinde sterk veranderd, is euthanasie vaker een gespreksonderwerp en spelen religieuze opvattingen steeds minder vaak een rol. De druk op de zorg komt ook naar voren in het rapport. Volgens de onderzoekers kunnen bezuinigingen in de zorg, personeelstekorten in de terminale zorg en ouderenzorg en de problemen in de geestelijke gezondheidszorg euthanasiewensen versterken of in de hand werken. "Wanneer patiënten bijvoorbeeld merken dat hun kwaliteit van leven afneemt door druk op de zorg, zou dat hun keuze voor euthanasie kunnen beïnvloeden", aldus de onderzoekers.

Het rapport is donderdag aangeboden aan zorgminister Sophie Hermans (VVD). De medisch centra deden in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzoek naar de oorzaken van de stijging.