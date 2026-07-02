Dit zijn de goedkoopste en duurste supermarkten in 2026: 'Kan meer dan 1.100 euro per jaar schelen'

Waar doe je dit jaar het voordeligst boodschappen? Volgens de nieuwste prijspeiling van de Consumentenbond zijn de verschillen tussen Nederlandse supermarkten groter dan ooit. Opvallend is dat niet Aldi of Lidl, maar opnieuw Dirk en Nettorama de lijst aanvoeren. Onderaan bungelen SPAR en Poiesz.

Wie jaarlijks zo'n 6.500 euro uitgeeft aan boodschappen, kan door slim te kiezen honderden euro's besparen. Bij een supermarkt die 18 procent duurder is dan gemiddeld loopt dat verschil zelfs op tot ruim 1.100 euro per jaar.

Aldi en Lidl zakken weg

De grootste verrassing in de nieuwe ranglijst is dat Aldi en Lidl terrein verliezen. Bij eerdere prijspeilingen stonden beide discounters nog gezamenlijk op de derde plaats. Inmiddels zijn ze opgeschoven richting het gemiddelde prijsniveau.

Dirk en Nettorama blijven juist de voordeligste keuze voor consumenten die vooral op de prijs letten. Ook Vomar en Hoogvliet behoren opnieuw tot de goedkoopste supermarktketens van Nederland.

Jumbo, Albert Heijn en PLUS zitten rond of iets boven het gemiddelde. Volgens de Consumentenbond bieden deze zogenoemde servicesupermarkten daar vaak wel iets tegenover, zoals een breder assortiment, meer aanbiedingen en extra diensten als boodschappen bezorgen.

Overzicht: zo scoren de supermarkten

| Supermarkt | Afwijking van gemiddeld

| Dirk | 9% goedkoper

| Nettorama | 9% goedkoper

| Vomar | 8% goedkoper

| Hoogvliet | 7% goedkoper

| Lidl | 6% goedkoper

| ALDI | 5% goedkoper

| DekaMarkt | 4% goedkoper

| Albert Heijn | Gemiddeld (0%)

| Jumbo | 1% duurder

| PLUS | 1% duurder

| Picnic | 5% duurder

| SPAR | 18% duurder

| Poiesz | 24% duurder

Zo is het onderzoek uitgevoerd

Voor het onderzoek vergeleek de Consumentenbond op 6 mei 2026 de prijzen van 131 veelgekochte budgetproducten bij de dertien grootste supermarktketens van Nederland. Daarbij werd steeds uitgegaan van het goedkoopste alternatief voor een A-merk, zoals een huismerk of budgetvariant. Om de vergelijking eerlijk te houden, zijn verschillen in verpakkingsgrootte omgerekend naar gelijke hoeveelheden.

De uitkomsten laten zien dat de keuze voor een supermarkt een steeds grotere invloed heeft op de totale boodschappenrekening. Zeker voor huishoudens die wekelijks een volle winkelwagen afrekenen, kan overstappen naar een goedkopere keten op jaarbasis een fors bedrag opleveren.