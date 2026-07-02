Zo houdt de airco van je auto je slaapkamer koel

Nu de temperaturen in Europa oplopen, zoeken mensen steeds creatievere manieren om de hitte buiten de slaapkamer te houden. Een Britse eigenaar van een elektrische MG ZS deed iets opvallends: hij gebruikte de airco van zijn auto om zijn slaapkamer af te koelen, en kreeg de temperatuur volgens het verhaal omlaag van 32 naar onder de 22 graden.

De man deelde zijn experiment online en legde uit dat hij met een flexibele ventilatieslang de koele lucht van de auto rechtstreeks zijn slaapkamer in leidde. Die slang werd aangesloten op een ronde luchtuitlaat van de airconditioning, waarna de gekoelde lucht de kamer in stroomde.

Slim idee, maar niet zonder risico

Het klinkt als een handige noodoplossing tijdens tropische nachten, zeker in woningen zonder vaste airconditioning. Tegelijk roept deze aanpak ook vragen op, want een aircosysteem maakt geen kou “aan”, maar verplaatst warmte van binnen naar buiten.

Bij een auto wordt die warmte afgevoerd via de condensor aan de voorkant van het voertuig. Als de auto langdurig stil staat terwijl de airco urenlang op volle kracht draait, kan zich daar flink wat warmte ophopen.

Ook het energieverbruik speelt mee. Langdurig gebruik van de klimaatregeling kost stroom, waardoor de accu sneller leeg raakt, terwijl ventilatoren, pompen en de aircocompressor extra lang blijven draaien. Dat kan op termijn voor meer slijtage zorgen, ook al zijn moderne elektrische auto’s wel gebouwd om langere tijd te koelen, bijvoorbeeld tijdens laden of wachten.

Waarom dit nu aandacht trekt

Het experiment kreeg veel aandacht omdat steeds meer Europeanen met extreme hitte te maken krijgen. In het artikel wordt beschreven dat eind juni op meerdere plaatsen temperatuurrecords werden gemeten en dat in sommige regio’s de temperatuur richting de 40 graden liep, waardoor de vraag naar koeling snel toeneemt.

Elektrische auto’s hebben bovendien vaak geavanceerde klimaatsystemen die ook op afstand kunnen worden ingeschakeld. Daardoor is de stap naar alternatieve toepassingen voor sommige automobilisten kleiner geworden, al benadrukken kenners dat voorzichtigheid verstandig blijft.

Waar je op moet letten