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Steeds meer Oekraïners in Nederland gewoon aan het werk

Politiek
door Gerard Driehuis
donderdag, 02 juli 2026 om 11:05
ANP-520891367

Steeds meer Oekraïense vluchtelingen in Nederland hebben werk. Inmiddels staat bijna 138.000 Oekraïners geregistreerd in ons land, en ongeveer twee derde van hen heeft inmiddels een baan.

De grote meerderheid werkt

De cijfers laten zien dat Oekraïners hun weg naar de Nederlandse arbeidsmarkt opvallend snel weten te vinden. De arbeidsparticipatie steeg in twee jaar van 61% naar 67% in 2025, waarbij vooral de groep van 25 tot 44 jaar sterk opvalt: bijna vier op de vijf in die leeftijdscategorie werkt.
Dat is bijzonder, zeker in vergelijking met andere groepen nieuwkomers. Volgens de aangeleverde bron heeft van statushouders na negen jaar gemiddeld 55% werk, terwijl Oekraïners die drempel dus veel sneller bereiken.

Wonen

Ook op het gebied van huisvesting verandert er veel. Eind mei stonden ongeveer 138.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd in Nederland, van wie circa 98.000 in noodopvanglocaties verbleven. Het aandeel in de noodopvang daalde in twee jaar van 80% naar 70%, wat erop wijst dat steeds meer mensen zelf woonruimte vinden.
Die ontwikkeling is relevant, omdat werk en wonen vaak met elkaar samenhangen. Wie sneller een eigen plek vindt, kan zich doorgaans ook makkelijker richten op werk, scholing en het opbouwen van een bestaan.

Onder niveau

Tegelijk zit er ook een keerzijde aan dit succesverhaal. Hoewel veel Oekraïners werk hebben, werkt 62% onder het niveau waarop zij eerder in Oekraïne actief waren.
Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt is dat zichtbaar. Slechts 2% werkte in Oekraïne op het laagste beroepsniveau, terwijl dat aandeel in Nederland vorig jaar opliep tot 42%, in banen zoals schoonmaker of fruitplukker.
Politici kunnen dus ophouden over Oekraïners te zeuren. Ze werken en houden het land draaiend

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