Geen flits, wel flinke boete: dit controleren de nieuwe vrachtwagencamera’s langs de snelwegen

Langs Nederlandse snelwegen en hoofdwegen staan sinds 1 juli nieuwe camera’s die controleren of vrachtwagens tol betalen via een verplicht tolkastje in de cabine, niet of automobilisten te hard rijden of bellen achter het stuur.

Wat zijn dit voor camera’s?

De nieuwe camera’s zijn onderdeel van de handhaving van de vrachtwagenheffing die op 1 juli 2026 in Nederland is ingevoerdZe zijn gericht op vrachtwagens van 3.500 kilo en zwaarder en scannen kentekens om te controleren of de eigenaar een geldig tolcontract en tolkastje (on‑board unit) heeft geregistreerd bij de RDW.De camera’s staan boven snelwegen bij vaste meetpunten en als mobiele installaties langs onder meer provinciale wegen, zoals recent langs de N50 in de Noordoostpolder.

Wie, wat, waar, wanneer?

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) beheert het systeem en zet vaste en mobiele “waarnemingspunten” in om zowel Nederlandse als buitenlandse vrachtwagens te controleren

De vrachtwagenheffing geldt op vrijwel alle autosnelwegen en een deel van provinciale en gemeentelijke hoofdwegen, waar per gereden kilometer wordt afgerekend.ondernemersplein.overheid+2De verplichting geldt voor voertuigen in de categorieën N2 en N3 (vrachtwagens vanaf 3.500 kilo), waarbij schonere en lichtere trucks een lager tarief betalen dan vervuilende, zware diesels.hibin+2

Waarom en hoe werkt het?

Via kentekenherkenning controleert de camera of er een actief contract met een toldienstaanbieder is en of het bijbehorende tolkastje aanwezig, ingeschakeld en correct aan dat kenteken gekoppeld is.Ontbreekt een contract, dan is de standaardboete 800 euro; bij een niet‑werkend of verkeerd geregistreerd kastje 500 euro, al hanteert de RDW in de eerste maanden een gewenningsperiode met gehalveerde boetes van respectievelijk 400 en 250 euro. t