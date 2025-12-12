Onderzoek naar brand Hongkong binnen negen maanden afgerond

HONGKONG (ANP/RTR) - De Hongkongse regering streeft ernaar het onafhankelijke onderzoek naar de dodelijke brand in de miljoenenstad binnen negen maanden af te ronden, zegt leider John Lee. De brand van eind november kostte zeker 160 mensen het leven.

De brand was voor Hongkong de ergste in decennia. Het vuur verwoestte zeven torens van een wooncomplex met zo'n 4600 bewoners. De grootschalige renovatie van de gebouwen heeft de brand vermoedelijk verergerd. Volgens de autoriteiten zijn bij de werkzaamheden onveilige materialen gebruikt, waardoor de brand zich snel kon verspreiden.

Lee kondigde het door een rechter geleide onderzoek begin deze maand aan, met onder meer als doel soortgelijke tragedies in de toekomst te voorkomen. Ook wordt gekeken naar het overheidstoezicht op de renovatiewerkzaamheden. Er lopen ook nog andere onderzoeken naar de brand.

De politie heeft vijftien mensen opgepakt. Zij worden verdacht van doodslag en corruptie.