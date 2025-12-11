Een tweedehands Tesla kopen is geen goed idee

e minst betrouwbare gebruikte automerk in de VS, met een score van slechts 31 punten en een laatste plek in een lijst van 26 merken – onder Jeep, Ram en Chrysler. Dat is pijnlijk voor een merk dat zich presenteert als toekomst van de auto en dat “minder bewegende onderdelen” juist als voordeel verkoopt. Tesla blijkt als occasion een gok met veel minpunten. Volgens de 2025 Used Vehicle Reliability Study van Consumer Reports i s Tesla dmet een score van slechts 31 punten en een laatste plek in een lijst van 26 merken – onder Jeep, Ram en Chrysler. Dat is pijnlijk voor een merk dat zich presenteert als toekomst van de auto en dat “minder bewegende onderdelen” juist als voordeel verkoopt.

De studie keek naar auto’s van vijf tot tien jaar oud, dus vooral oudere Model S, Model X en vroege Model 3’s. Eigenaren rapporteren vooral problemen met batterij en aandrijflijn, maar ook met schermen, elektronica en de bekende scheve kieren en lekkages. Consumer Reports vat het droog samen: de technologie is vooruitstrevend, maar de duurzaamheid van de eerste generaties is dat niet.

In Europese tests is het niet anders. In het Duitse TÜV‑jaarverslag 2026, dat 9,5 miljoen periodieke keuringen in Duitsland analyseert, staan Tesla‑modellen onderaan: bij 2–3 jaar oude auto’s heeft de Model 3 een afkeur-/gebrekenpercentage van 13,1 procent en de Model Y zelfs 17,3 procent, het slechtste cijfer in die leeftijdsklasse in tien jaar. De meest voorkomende problemen zitten volgens TÜV en berichtgeving daarover in onderstel (assen, ophanging), remmen en verlichting – dus klassieke mechanische punten, niet primair de aandrijflijn.

Opmerkelijk is dat Tesla bij nieuwe auto’s juist veel beter scoort. In de nieuwste merkvergelijking staat Tesla in de top tien voor voorspelbare betrouwbaarheid van nieuwe modellen, vóór traditionele namen als Ford, Mercedes en Volkswagen. Consumer Reports zegt letterlijk dat de nieuwste Teslas “better‑than‑average reliability” laten zien, terwijl de oudere generaties de statistieken naar beneden trekken. Wie een gebruikte Tesla koopt, koopt dus vooral de kinderziektes van een merk in opbouw.