Koning Willem-Alexander lijkt deze kerst geen zin te hebben in de traditionele fotosessie met de pers. Aanleiding is de rel rond de foto’s van prinses Alexia en zanger Antoon, die door weekblad Privé alsnog pontificaal op de cover zijn gezet, ondanks eerdere afspraken over de zogeheten mediacode. De koning noemde de publicatie eerder via de Rijksvoorlichtingsdienst een “schending van de privacy ” van zijn dochter en wees erop dat de mediacode bedoeld is om zijn gezin enige rust te gunnen buiten officiële momenten.

Die officiële momenten zijn schaars en strak geregisseerd. Volgens de website van het Koninklijk Huis poseert het gezin normaal gesproken één à twee keer per jaar uitgebreid voor Nederlandse en internationale media, juist op voorwaarde dat de fotografen hen daarna in hun privéleven grotendeels met rust laten. Met de Alexia-Antoon-foto’s is die informele afspraak volgens de Oranjes “doorkruist”, en dat lijkt nu zijn prijs te hebben: geen extra kerstshoot, maar een koele, strikt geregisseerde beeldlijn via de RVD-site en de officiële sociale media van @koninklijkhuis.koninklijkhuis+3​

Voor fotografen en royaltymedia is dit een duidelijk signaal: wie het spel harder speelt, kan een tegenreactie verwachten. De vraag is hoelang de koning het aandurft om de traditionele ‘ruilhandel’ – een paar nette fotomomenten in ruil voor relatieve luwte – op te schorten in een tijd waarin iedereen met een smartphone in feite paparazzo is.