Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

Je bed voelt lekker fris aan als je erin kruipt. Maar wist je dat er elke nacht een hoop viezigheid bij komt? Een microbioloog vertelt aan de Britse krant Independent uit wat er elke nacht in je beddengoed gebeurt en hoe vaak je eigenlijk zou moeten wassen.

Terwijl jij ligt te slapen, is je lichaam druk bezig. Je zweet, je verliest huidcellen en je geeft vocht af. Al die rommel belandt in je lakens, je kussen en je matras.

En daar blijft het niet bij. Want die huidcellen trekken ongewenste gasten aan. In je bed wemelt het van de huisstofmijten. Die beestjes zijn dol op dode huidcellen: daar leven ze van. Op zich niet zo erg, maar: het zijn vooral hun poepjes die problemen veroorzaken. Die kunnen allergische reacties en luchtwegklachten geven. Hoe warmer en vochtiger je bed, hoe lekkerder huisstofmijten het hebben.

Alsof dat nog niet genoeg is: op je kussen kunnen ook schimmels groeien. En slaap je met een huisdier? Dan komen daar nog haren en huidschilfers bij. Plus al het vuil dat je overdag oppikt en mee naar bed neemt.

Elke week wassen

De belangrijkste regel: was je lakens en kussenslopen elke week. Dat klinkt misschien vaak, maar het is echt nodig om de opbouw van huidcellen, zweet en huisstofmijten tegen te gaan. Ben je ziek, zweet je veel of slaapt je huisdier bij je in bed? Dan is twee keer per week verstandiger.

Je dekbedovertrek hoeft minder vaak in de was, omdat die niet direct tegen je huid aan ligt. Eens in de twee weken is voldoende. Je kussens zelf moet je elke vier tot zes maanden wassen.

Let ook op de temperatuur: was op zestig graden of hoger. Alleen dan gaan huisstofmijten en bacteriën echt dood. Een lager temperatuurtje maakt je beddengoed wel schoon, maar de beestjes overleven het prima.

En je matras dan?

Die kun je natuurlijk niet in de wasmachine gooien, maar je kunt wel wat doen. Stofzuig je matras regelmatig om stof en huidcellen te verwijderen. Laat hem ook af en toe luchten door 's ochtends het dekbed even terug te slaan, zodat het vocht kan ontsnappen.

Hoe goed je ook schoonmaakt: na verloop van tijd zit er gewoon te veel viezigheid in je matras. Na ongeveer zeven jaar is het daarom tijd voor een nieuwe. Je rug én je gezondheid zullen je dankbaar zijn.