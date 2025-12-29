ECONOMIE
Onderzoek: nog veel onduidelijkheid over vergoedingen ggz in 2026

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 7:47
anp291225031 1
DEN HAAG (ANP) - Voor veel mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, is nog onduidelijk of hun zorgverzekeraar die zorg in het nieuwe jaar vergoedt. De Consumentenbond meldt op basis van eigen onderzoek dat zes op de tien ggz-behandelaren nog geen contracten met de verzekeraars rond hebben. "Dat is net zoveel als eind 2024, terwijl de noodzaak dit jaar veel groter is", zegt de organisatie.
Wie zich laat behandelen door een psycholoog of psychotherapeut die geen contract heeft met de zorgverzekeraar, krijgt in 2026 maximaal 85 procent van de kosten vergoed. Bij budgetpolissen ligt dat percentage nog een stuk lager: op 60 procent. Daar komt bij dat een overgangsregeling vervalt voor duizenden mensen die eerder een zogenoemde restitutiepolis met vrije artsenkeuze hadden.
"Vooral mensen die specialistische ggz zoals traumabehandeling nodig hebben, komen hierdoor in de knel. Zij moeten mogelijk duizenden euro's zelf betalen", waarschuwt de consumentenorganisatie.
