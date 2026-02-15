Zelensky over 'verdwenen' Poetin: 'hij heeft niet vel tijd meer'

Poetin heeft niet veel tijd meer, zei Volodymyr Zelensky
in München, en hij bedoelde meer dan alleen leeftijd of gezondheid. De uitspraak valt samen met het raadselachtige verdwijnen van de Russische president uit de openbaarheid en een nieuwe, door de VS gestelde deadline om de oorlog
nog vóór de zomer te beëindigen.[
Zelensky
’s boodschap: tijd werkt tegen Poetin
Tijdens de Münchense Veiligheidsconferentie grapte Zelensky dat hij jonger is dan de 73‑jarige Poetin
, om daaraan toe te voegen: “Hij heeft niet veel tijd.” De zaal lachte, maar Zelensky benadrukte dat de opmerking serieus was: volgens hem kan Poetin “niet leven zonder oorlog” en is hij een “slaaf van de oorlog”, terwijl de Russische economie en het regime steeds afhankelijker worden van permanente mobilisatie en onderdrukking. Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat de Russiche elite genoeg heeft van hem van en van geldverslindende oolrog
Verdwenen leider, groeiende speculatie
De timing van Zelensky’s woorden is niet toevallig: Poetin is al meer dan een week niet in het openbaar gezien
, terwijl Russische staatsmedia vooral met vooraf opgenomen beelden werken. Eerder voedden soortgelijke verdwijningen al geruchten over geheime medische behandelingen, aangewakkerd door beelden waarop zijn handen opgezwollen lijken en hij zenuwachtig zijn vingers beweegt. Het Kremlin ontkent hardnekkig dat er gezondheidsproblemen zijn, maar kan de speculatie nauwelijks nog wegmasseren.
Een waarschuwing aan Moskou én Washington
Zelensky’s “tijd”-frame is ook een politiek signaal richting Washington en Europa. De regering‑Trump heeft opnieuw een harde deadline gezet: uiterlijk in juni moet er een vredesakkoord liggen, anders dreigt extra druk op zowel Kyiv als Moskou. Door te zeggen dat Poetin weinig tijd heeft, suggereert Zelensky dat niet Oekraïne
, maar het Kremlin onder tijdsdruk staat – geopolitiek, economisch én in de persoon van de president zelf. Tegelijk probeert hij zijn westerse bondgenoten duidelijk te maken dat snelle concessies aan Rusland slechts een adempauze zouden kopen voor een leider die volgens hem alleen door oorlog aan de macht kan blijven.