Onderzoek: ontsporen pro-Palestijns protest UvA niet te vermijden

AMSTERDAM (ANP) - Het is de Universiteit van Amsterdam (UvA) vorig jaar niet gelukt spanningen rond pro-Palestijnse demonstraties op de campus tot bedaren te brengen. "Ontsporing was niet te vermijden", concludeert een onderzoek in opdracht van de universiteit zelf.

Studenten en docenten van de universiteit kwamen na het uitbreken van de oorlog in de Gazastrook meerdere keren samen op de campus. Ze eisten dat de UvA de banden met Israëlische instellingen zou verbreken. De universiteit weigerde dit. "Protesten en bezettingen op kleine schaal groeiden snel uit tot grotere demonstraties en acties, waarop vanuit de UvA geen effectieve de-escalerende reactie of tegenactie is gevolgd. De situatie liep daarna verder uit de hand", stelt onderzoeksbureau Berenschot vast.

Het universiteitsbestuur liet de aanpak van de demonstraties over aan de faculteiten en bemoeide zich er bewust niet mee. Daardoor werden langzaam besluiten genomen. De UvA noemt zo'n opzet "een groot goed", maar verklaart nu ook: "Het rapport leert ons dat een decentrale opzet niet voor elke calamiteit of crisis geschikt is, omdat het leidt tot onduidelijkheid en vertraging in afstemming en besluitvorming."