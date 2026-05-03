Onderzoeker: gevaar natuurbranden nog niet geweken

WAGENINGEN (ANP) - De regen die dit weekend valt, helpt vooralsnog weinig om het risico op natuurbranden te verkleinen. Dat zegt onderzoeker Gerbert Roerink van Wageningen University & Research. "Het gevaar is nog niet geweken."

Bij Roerink in Wageningen is tot zondagochtend zo'n 6 millimeter gevallen. "Dat verdampt binnen een à twee dagen, en dan zit je weer met dezelfde situatie. Zo'n eenmalige onweersbui, dat schiet niet heel erg op." Volgens Roerink is langdurige regenval nodig, zodat de bodem vochtiger wordt. Een kurkdroge bodem neemt minder goed water op, aldus de wetenschapper die onder meer de hydrologie en meteorologie tot zijn expertisegebieden kan rekenen.

De voorspellingen voor de komende tijd beloven volgens Roerink weinig goeds. "Het wordt niet zo zonnig en droog als afgelopen week, maar echt nat wordt het ook niet. We moeten absoluut alert blijven."

De afgelopen week woedden op veel plekken in Nederland grote natuurbranden. Roerink heeft aan de hand van satellietbeelden berekend dat bij de brand in 't Harde 427 hectare natuurgebied verloren is gegaan.