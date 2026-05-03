Twee Flotilla-activisten blijven langer in Israëlische cel

ASJKELON (ANP/AFP) - Twee activisten van de Global Sumud Flotilla zijn voorgeleid in Israël. De rechter heeft hun detentie met twee dagen verlengd.

De Spaans-Palestijnse Saif Abukeshek en de Braziliaanse Thiago Ávila werden afgelopen week opgepakt door Israël, terwijl zij met een vloot van meer dan vijftig schepen onderweg waren naar de Gazastrook. Israël zei 175 mensen te hebben opgepakt. Alle activisten werden vrijgelaten op Kreta, behalve Abukeshek en Ávila. Zij worden gezien als de organisatoren van de Flotilla-actie en werden meegenomen voor ondervraging.

De mensenrechtenorganisatie Adalah zei dat Israëlische aanklagers hadden gevraagd om hun detentie te verlengen met vier dagen, maar de rechter koos voor de helft.

Ávila en Abukeshek zeiden eerder al tegen hun advocaten dat ze slecht zijn behandeld door Israël. Ze zouden onder meer zijn geblinddoekt en in isolatie worden vastgehouden. Ávila zei zo hard te zijn geslagen dat hij twee keer buiten bewustzijn raakte.