Onderzoekers vinden metalen in tampons uit onder meer Europa

DEN HAAG (ANP) - In tampons die onder meer in Europa worden verkocht zitten meerdere soorten metalen, waaronder giftige metalen als lood. Dit melden onderzoekers in een studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environment International.

De onderzoekers keken of zestien soorten metalen aanwezig waren in dertig verschillende tampons van veertien merken. De producten kwamen uit Griekenland, de Verenigde Staten, en het Verenigd Koninkrijk. De onderzoekers hebben alle bestudeerde metalen aangetroffen. Wel bevatten tampons uit Europa en het Verenigd Koninkrijk lagere concentraties van onder meer lood dan die uit de VS.

In huismerken zijn ook hogere concentraties van de meeste metalen gevonden dan in merkproducten. In de studie staat niet welke merken zijn onderzocht.

Volgens de onderzoekers is dit de eerste studie waaruit blijkt dat er metalen in tampons zitten. De resultaten geven aan dat er regels moeten komen voor fabrikanten over het testen van metalen in tampons, vinden ze. "Dit is belangrijk, aangezien we meetbare hoeveelheden van verschillende giftige metalen hebben gevonden, waaronder lood, waarvoor geen 'veilig' blootstellingsniveau bekend is", schrijven ze.