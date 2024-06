Onlinehuisarts zegt toestroom patiënten Co-Med aan te kunnen

ETTEN-LEUR (ANP) - De onlinehuisartsenpraktijk Arene heeft het zoals verwacht drukker gekregen door de toestroom van patiënten van de geplaagde keten Co-Med, maar verwacht het extra werk aan te kunnen. "Door extreem hoge drukte kan het zijn dat u langer moet wachten aan de telefoon dan u van ons gewend bent", waarschuwt Arene op zijn website.

"We zitten op de piek van een golf", zegt een woordvoerder van de praktijk, die patiënten in de eerste plaats op afstand helpt via een app, telefonisch of door beeldbellen. "Maar we zijn er klaar voor. We hebben veertig huisartsen die voor ons werken en kunnen de capaciteit nog vergroten door hen te vragen of ze meer uren willen werken", voegt hij eraan toe.

De twaalf huisartsenpraktijken van Co-Med sloten eind vorige week de deuren, nadat de grote zorgverzekeraars de overeenkomst met het bedrijf hadden opgeschort. Als tijdelijke oplossing raden verzekeraars patiënten van de meeste Co-Med-praktijken nu aan zich te registreren bij Arene. Zo'n 3500 mensen hebben dat tot nog toe gedaan, vertelt de woordvoerder. In de afgelopen dagen hebben huisartsen die voor Arene werken ongeveer achthonderd contacten gehad met patiënten uit deze groep.